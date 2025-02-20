Wilfried Zaha'dan Türkiye itirafı

Haber Merkezi

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz günlerde Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın Fransız ekibi Olympique Lyon ile kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve MLS ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralandığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı takımdan, MLS ekibi Charlotte'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha, imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"NE OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ"

Kişisel özelliklerinden bahseden Zaha, şu ifadeleri kullandı:

Ben çok konuşan biri değilim, benim olayım örnek olarak liderlik etmeye çalışmak. Ne kadar iyi olduğum ya da ne yapacağım konusunda gevezelik etme, suçlama ve konuşma eğiliminde değilim çünkü yarın ne olacağını bilemezsiniz. Ne kadar iyi olduğumu kanıtlayabilmemin tek yolu sahada olmak.

"MAÇLARI İZLEDİM"

Charlotte'a transfer sürecini açıklayan Zaha, şu sözleri sarf etti:

Yatmadan önce YouTube'da Charlotte maçlarını izliyordum. Takımın nasıl olduğunu, pozitif yönlerini ve bunun gibi şeyleri görüyordum. İlk yaptığım buydu ve sonra konuşmalar yapmak bana mantıklı geldi.

"HERKES 'NEDEN TÜRKİYE'YE GİDİYORSUN?' DEDİ"

Kariyer tercihleri hakkında konuşan Zaha, şu ifadeleri kullandı:

Kariyerimin gidişatına ve gittiğim yerlere bakacak olursak; Türkiye'ye gittim, herkes 'Neden oraya gidiyorsun?' dedi. Ben sadece gitmek istediğimi hissettiğim yere giderim, kendi tarihimi yazarım. Benim zihniyetim bu; asla kimseyi takip etmem.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

2023-2024 sezonunun başında bonservisi bedeli ödenmeden Galatasaray'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 43 kez giydi.

8 milyon euro piyasa değeri bulunan Zaha, bu maçlarda 10 gol ve 5 asistle mücadele etti.

Zaha, Lyon formasıyla ise 7 maça çıktı. Hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.