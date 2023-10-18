Wilfried Zaha’nın yeni tarzı! Altın dişleri gündem oldu Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, dişlerini altınla kaplattı. Fildişi Sahilli oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

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ensonhaber.com

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile birlikte kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği futbolcusu Wilfried Zaha, paylaşımıyla olay yarattı.

Sarı-kırmızılı takıma imza attıktan sonra sakatlık yaşayan ve sahalara yeni dönen yıldız isim, sosyal medya hesabından bir hikaye paylaştı.

Dişlerini altın yaptı

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Crystal Palace'den bonservissiz bir şekilde renklerine bağladığı Zaha, dişlerini altınla kaplattı.

Yeni tarzını takipçileriyle paylaşan 30 yaşındaki ise kısa süre içerisinde gündem oldu. Zaha'nın yeni hali ise futbolseverleri adeta ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu tarzı beğenmezken, altın dişleri Zaha'ya yakıştıranlar da oldu.

Zaha, yıllık 4 milyon 350 bin euro maaş aldığı Galatasaray'da bu sezon 8 resmi maçta forma giydi. Hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.