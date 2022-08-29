Willian Arao: 10 kişi kalınca defansa çekildik

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulunan Willian Arao, 10 kişi kalınca defansa çekildiklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni isimlerinden Willian Arao, 1-0'lık Konyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Savunma anlamında sıkıntı yaşadığımız anlar oldu"

Mağlubiyetle ilgili konuşan Willian Arao, "Zor bir maç oldu. Savunma anlamında sıkıntı yaşadığımız anlar oldu. 10 kişi kaldık, ondan sonra istemsizce geri çekildik. Daha sonra 10'a 10 olunca ortak olmak istedik ama gol yedik. Pozisyonlara da girdik ama net üretemedik." dedi.

Willian Arao "Dersler çıkartıp önümüzdeki maçlara bakmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.