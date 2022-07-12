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    Willian Arao Fenerbahçe için yarın İstanbul'a gelecek

    Willian Arao Fenerbahçe için yarın İstanbul'a gelecek

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Brezilyalı oyuncu Willian Arao ile prensip anlaşmasına varıldığına değinildi. Kulüp, oyuncunun yarın akşam İstanbul'a geleceğini bildirdi.
    • 12.07.2022 - 22:31
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 22:39
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    Jorge Jesus yönetiminde transferlerine devam eden Fenerbahçe, Flamengo'nun ön libero oyuncusu Willian Arao ile anlaşma sağlamıştı.

    Flamengo ise tek şart olarak Corinthians maçını işaret ederek maçtan sonra transfere izin vereceğini açıklamıştı.

    Fenerbahçe Willian Arao transferini resmen duyurdu.

    "Sağlık kontrolü ve kontrat görüşmeleri için yarın akşam İstanbul’a gelecek"

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

    Jorge Jesus taraftara rağmen istedi

    Fenerbahçe taraftarı ise tam aksine Arao'nun alınmaması için yönetime baskı yapıyordu.

    Jorge Jesus ise sistemi için mutlaka alınmasını istiyordu.

    Jesus'un istediği isimlerden biri olan Brezilyalı konusunda Ali Koç bu hamlesiyle Portekizli hocanın tarafında yer almış oldu.

    Fenerbahçe'nin istediği Arao'nun pozisyon alma sıkıntısı - Video

    Flamengo'da 291 maça çıktı

    Ön libero dışında savunmada da görev yapabilen başarılı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Flamengo kariyerinde 291 maça çıkan Arao, 25 gol ve 21 asist kaydetti.

    Willian Arao Fenerbahçe için yarın İstanbul a gelecek #1


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