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    Willian Arao, hücuma katkı veriyor

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Willian Arao takıma alıştıkça savunma performansının yanına hücum katkısını da ekliyor. Brezilyalı ön libero kesici özelliklerine asistlerini de kattı.
    • 21.09.2022 - 13:33
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    Willian Arao, hücuma katkı veriyor

    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Willian Arao takıma alıştıkça savunma performansının yanına hücum katkısını da ekliyor.

    Brezilyalı ön libero kesici özelliklerine asistlerini de kattı. 2-0 kazanılan Kayseri maçında Pedro'ya asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, Alanya'yı da pas geçmedi.

    2 asist yaptı

    Willian Arao, Gustavo'nun golünde pası verdi. Asist sayısı da 2'ye yükseldi.

    Willian Arao, hücuma katkı veriyor #1


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