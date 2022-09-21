- Haberler
- Futbol Haberleri
- Willian Arao, hücuma katkı veriyor
Willian Arao, hücuma katkı veriyor
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Willian Arao takıma alıştıkça savunma performansının yanına hücum katkısını da ekliyor. Brezilyalı ön libero kesici özelliklerine asistlerini de kattı.
- 21.09.2022 - 13:33
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Willian Arao takıma alıştıkça savunma performansının yanına hücum katkısını da ekliyor.
Brezilyalı ön libero kesici özelliklerine asistlerini de kattı. 2-0 kazanılan Kayseri maçında Pedro'ya asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, Alanya'yı da pas geçmedi.
2 asist yaptı
Willian Arao, Gustavo'nun golünde pası verdi. Asist sayısı da 2'ye yükseldi.