Petrol
91.26
-1.21%
Euro
18.1749
-0.18%
Dolar
18.6009
-0.03%
Altın
969.64
-0.37%
Borsa
3905
0.10%
Bitcoin
358.466
-0.70%
BTXN Coin
9.73
3.73%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Willian Arao, ilk 11'i bekliyor

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, sakatlığını atlatması sebebiyle Başakşehir mücadelesinde forma şansı bekliyor.
    • 21.10.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Willian Arao, ilk 11'i bekliyor

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, 2 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde 90 dakika sahada kalmıştı. Willian Arao, sonraki 4 resmi maçta da sakatlığı nedeniyle görev yapamadı.

    Jorge Jesus, öğrencisi için, "Kas yorgunluğu var. Bu kadar yoğun takvimde bu tarz şeyler normal." demişti. 29 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara başladı.

    Willian Arao, ilk 11 i bekliyor #1

    Başakşehir maçında görev bekliyor

    İdmanları sıkıntısız bir şekilde tamamlayan Arao, oynayacak duruma geldi. Sambacı, bir an önce formasına kavuşmak istiyor ve Başakşehir maçında hocasından görev bekliyor.

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan Willian Arao, bu maçlara 2 asist kaydetmeyi başardı.

    Willian Arao, ilk 11 i bekliyor #2


    CHP'nin asgari ücret talebi: 10 bin lira olsun
    Gündem

    CHP'nin asgari ücret talebi: 10 bin lira olsun

    Murat Göğebakan'ın hayatı film oluyor
    Kültür Sanat

    Murat Göğebakan'ın hayatı film oluyor

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    Görüş Bildir