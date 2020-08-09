Willian, Chelsea'ye veda etti

Brezilyalı futbolcu Willian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Chelsea ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Chelsea ile sözleşmesi sona eren Willian takımdan ayrıldığını açıkladı.

"AYRILMA VAKTİ GELDİ"

Willian, ”Ayrılma vakti geldi. Takım arkadaşlarımı, kulüpte bana oğlu gibi davranan her bir çalışanı ve taraftarları özleyeceğim. Başım dik ayrılıyorum ve burda bir çok şey kazandım, en iyi halimi bu formayla verdim.Tanrı sizi korusun.” şeklinde konuştu.

"CHELSEA KARARIM EN İYİ KARARIMDI"

Willian ayrıca, "Yedi harika yıldı. Ağustos 2013'te Chelsea'den teklif aldığımda buranın oynamak zorunda olduğum yer olduğuna inandım ve bugün bunun kararlarımın en iyisi olduğuna eminim." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kısa süre içerisinde Arsenal'e imza atması bekleniyor.

Arsenal ile 3 yıllık anlaşmaya varan Willian, yeni sezonda menajer Mikel Arteta'nın elindeki önemli kozlardan biri olacak 2013'te geldiği Chelsea'de toplam 339 maça çıkan kanat oyuncusu 63 gol atarken, 62 asist yapma başarısı gösterdi.