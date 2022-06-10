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    Witsel'in Galatasaray'a bedeli: 7.5 milyon euro

    Witsel'in Galatasaray'a bedeli: 7.5 milyon euro

    Galatasaray'ın gündeminde yer alan Axel Witsel'in sarı kırmızılı kulüpten istediği ücret belli oldu. Belçikalı yıldız 3 yıl için 7.5 milyon euro talebinde bulundu.
    • 10.06.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 12:02
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    Geçen sezon zayıf karnı orta sahası olan Galatasaray'da transferin ilk sırasına dünyaca ünlü Belçikalı ön libero Axel Witsel yazıldı.

    Galatasaray'daki seçimi bekleyen 33 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpten talep ettiği mali şartlar da ortaya çıktı.

    2.5 milyon euro garanti paradan 3 yıllık sözleşme isteyen Witsel'in toplam maliyeti 7.5 milyon euro. (140 milyon TL)

    Witsel in Galatasaray a bedeli: 7.5 milyon euro #1

    Milli takımda oynuyor

    Bu transferin gerçekleşmesi, yeni yönetimin kararına bağlı. Belçikalı yıldız, milli takıma çağrılmaya devam ediyor.

    Son olarak Polonya'ya 1 gol atan Axel Witsel, Belçika'da başladığı futbol kariyerinde Portekiz, Rusya, Çin ve Almanya maceraları yaşarken kendisine 90 milyon euroya yakın bonservis ödendi.

    Witsel in Galatasaray a bedeli: 7.5 milyon euro #2


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