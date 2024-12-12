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Wolves, Jose Mourinho'yu istiyor: 5 milyon euro

Wolves, Jose Mourinho'yu istiyor: 5 milyon euro Premier Lig ekibi Wolverhampton, kötü gidişatını durdurmak için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya talip oldu. Ancak Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılması beklenmiyor.