Wolves, Jose Mourinho'yu istiyor: 5 milyon euro

Premier Lig'in 19. sırasında bulunan Wolverhampton, teknik direktör Gary O'Neil ile yollarını ayırmayı planlıyor.
İspanyol basını Fichajes'in haberine göre, Wolves, takımın alt sıralardan kurtulması ve medyada büyük bir etki yaratması adına Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jose Mourinho'yu takımın başına getirmeyi hedefliyor.
5 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA MADESİ
Wolverhampton'un Mourinho'yu kadrosuna katma planları arasında 5 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi yer alıyor.
Bu maddeyi kullanarak Mourinho'yu Fenerbahçe'den transfer etmek isteyen Wolverhampton, teknik direktörün tecrübesinden faydalanmayı amaçlıyor.
MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'DEN AYRILMASI ZOR
Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun kulüpten ayrılma ihtimali düşük görünüyor.
Sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yarışındaki bu kritik dönemde başarılı teknik direktörünü kaybetmek istemiyor.
Portekizli hocanın da veda etmek gibi düşüncesi yok.
İngiliz ekibinin resmi teklif yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor...
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