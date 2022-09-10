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    Wout Weghorst, Başakşehir maçında oynayabilecek

    Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Wout Weghorst, antrenmana çıktı. Hollandalı golcü Başakşehir maçında forma giyebilecek.
    • 10.09.2022 - 16:36
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    Wout Weghorst, Başakşehir maçında oynayabilecek

    Beşiktaş'ta 2 gün önce yapılan antrenmanda sakatlanan Weghorst’un durumu düzeldi.

    Weghorst Başakşehir maçında sahada

    Ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan 30 yaşındaki futbolcu, tedavisinin ardından takımla çalışmalara başladı. 5 haftada 2 gol 4 asist yapan Hollandalı golcü Başakşehir maçında görev yapabilecek.

    Wout Weghorst, Başakşehir maçında oynayabilecek #1

    Takımda 4 önemli eksik var

    Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ghezzal, Welinton ve Dele Alli bu hafta takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca cezalı Josef de Souza da forma giyemeyecek.

    Pazartesi Vodafone Park’ta oynanacak ve 19.00’da başlayacak Beşiktaş- Başakşehir mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Wout Weghorst, Başakşehir maçında oynayabilecek #2


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