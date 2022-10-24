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    Wout Weghorst: Beşiktaş'ın standardı bu değil

    Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst, 2-1 yenilgiyle sona eren Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 24.10.2022 - 22:28
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 22:45
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    Wout Weghorst: Beşiktaş'ın standardı bu değil

    Süper Lig 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

    Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı. Hatay'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Ze Luis ve 90. dakikada Kaan Kanak kaydetti. Beşiktaş'ın tek golü Wout Weghorst'tan geldi.

    Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

    "Beşiktaş'ın standardı bu değil"

    Wout Weghorst yaptığı açıklamada, "İyi bir sonuç değil, istediğimiz bir sonuç değil. Beşiktaş'ın standardı bu değil. Şampiyonluk için oynuyorsak bu tür kayıplarda bulunmamamız lazım. Bu maçları asla kaybetmememiz gerekiyor.

    Maça iyi başladık, golü de bulduk. İlk yarının ortalarında geri çekilmeye başladık. İkinci yarı daha çok çekildik ve rakibe alan bıraktık. Hocamızın istediklerini yapamadık. Beşiktaş'ın standartları için yeterli değil, üzgünüz." dedi.

    Wout Weghorst: Beşiktaş ın standardı bu değil #1

    "Hayal kırıklığına uğradık"

    Mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Hollandalı, "Hayal kırıklığına uğradık. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok kendimizi göstermemiz lazım. Hücuma geliyoruz, sonlandıramıyoruz. Gol yemememiz lazım. Elimizden geleni yapacağız ama yeterli değil." açıklamasını yaptı.

    Wout Weghorst: Beşiktaş ın standardı bu değil #2


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