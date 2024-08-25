Wout Weghorst, Burnley'den ayrılıyor

İngiltere Championship'in 3. haftasında Sunderland ile Burnley karşı karşıya geldi.
Stadium of Light'ta oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Sunderland oldu.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü ise 26. dakikada Romaine Mundle kaydetti.
PARKER, AYRILIĞI DUYURDU
Burnley Teknik Direktörü Scott Parker, Sunderland karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Parker, maç kadrosunda yer almayan Dara O'Shea için "Takımdan ayrılacak." dedi.
"KADRODA OLMAMALARININ EN İYİSİ OLACAĞINA KARAR VERDİM"
İngiliz basınındaki haberde O'Shea ile birlikte kadroda yer almayan Benson Manuel ve Wout Weghorst'un da takımdan ayrılacağı belirtildi.
Parker, iki oyuncu için, "Kadroda olmamalarının en iyisi olacağına karar verdim." ifadelerini kullandı.
İSMİ TRABZONSPOR'LA ANILIYOR
Weghorst'un adı son dönemde Türkiye'den Trabzonspor ile anılıyor.
32 yaşındaki Wout Weghorst'un Burnley ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Hollandalı golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış