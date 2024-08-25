Wout Weghorst, Burnley'den ayrılıyor Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Wout Weghorst, Burnley'in Sunderland ile oynadığı maçın kadrosunda yer almadı. Karşılaşma sonunda Burnley Teknik Direktörü Scott Parker da Weghorst ile ilgili ayrılık sinyali verdi.

Haber Merkezi

İngiltere Championship'in 3. haftasında Sunderland ile Burnley karşı karşıya geldi.

Stadium of Light'ta oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla Sunderland oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü ise 26. dakikada Romaine Mundle kaydetti.

PARKER, AYRILIĞI DUYURDU

Burnley Teknik Direktörü Scott Parker, Sunderland karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Parker, maç kadrosunda yer almayan Dara O'Shea için "Takımdan ayrılacak." dedi.

"KADRODA OLMAMALARININ EN İYİSİ OLACAĞINA KARAR VERDİM"

İngiliz basınındaki haberde O'Shea ile birlikte kadroda yer almayan Benson Manuel ve Wout Weghorst'un da takımdan ayrılacağı belirtildi.

Parker, iki oyuncu için, "Kadroda olmamalarının en iyisi olacağına karar verdim." ifadelerini kullandı.

İSMİ TRABZONSPOR'LA ANILIYOR

Weghorst'un adı son dönemde Türkiye'den Trabzonspor ile anılıyor.

32 yaşındaki Wout Weghorst'un Burnley ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Hollandalı golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.