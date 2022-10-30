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    Wout Weghorst: Daha fazla da olabilirdi

    Beşiktaş'ın Hollandalı golcü oyuncusu Wout Weghorst, 5-2 sona eren Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 30.10.2022 - 20:17
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    Wout Weghorst: Daha fazla da olabilirdi

    Beşiktaş, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

    Ligin 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazandı.

    Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, 2 gol attığı Ümraniyespor karşılaşmasını değerlendirdi.

    "Daha fazla da olabilirdi"

    Hollandalı golcü, "İyi oynadık. 5 gol attık. Daha fazla da olabilirdi. Performansımız iyiydi ama 2 gol yedik. Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız." dedi.

    Wout Weghorst: Daha fazla da olabilirdi #1

    "Saha içerisinde Cenk gibi kaliteli oyuncular olmasını severim etrafımda"

    Weghorst ayrıca, "Daha öncesinde birlikte oynamadık değil Cenk ile, birlikte oynadık aslında. Bu bize enerji veriyor. Saha içerisinde Cenk gibi kaliteli oyuncular olmasını severim etrafımda. Boşluklar yaratır, pozisyonlar bulursunuz. Bu nedenle bugün çok gol bulduk." diye konuştu.

    Wout Weghorst: Daha fazla da olabilirdi #2

    Wout Weghorst: Daha fazla da olabilirdi #3


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