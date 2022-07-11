Wout Weghorst: Hedefim gol kralı olmak

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Wout Weghorst kendisi için düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hollandalı forvet, "Mario Gomez kadar başarılı olmak istiyorum" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Taraftarın ve semtin kendisini çok sıcak karşıladığından bahseden Hollandalı, "Çok sıcak bir karşılama oldu. Herkes beni çok iyi karşıladı. İlk günlerim ama her şey çok güzel ve iyi hissediyorum. Bunu net olarak söyleyebilirim." dedi.

Weghorst'un öne çıkan sözleri şu şekilde:

"Yeni bir mücadele ve yeni bir macera. Çok heyecanlıyım. Türkiye ile çok fazla iletişimim olmamıştı. Türkiye'de taraftarlar harika. Beşiktaş 1 önce ilgi göstermeye başladı. İlgi olunca iyi hissettim. Taraftarları ve ülkeyi düşündüğümde kariyerim adına çok iyi bir adım olacağını hissettirdi. Beşiktaş ve Türkiye'nin en iyi seçenek olduğunu hissettim. Sonra da süreç ilerledi. Süreç iyi başladı ve iyi gidecek. Birlikte çok başarılı olacağız."





"Mario Gomez inanılmaz biri"

"Mario Gomez'i biliyorum. İnanılmaz bir futbolcu. Kariyerinde muazzam işler çıkardı. Alman bir oyuncu olduğu için kendisini biliyorum. Onun çok iyi oyuncu olduğunu bilsem de başka bir oyuncuyla kıyaslanmayı sevmem. Ben Weghorst olarak kendi özelliklerimi öne çıkarmak ve başarılı olmak istiyoruz. Gomez ile ilgili en önemli özelliğim en az onun kadar başarılı olmak olacaktır."





"Gol kralı olmak istiyorum"

"Bir forvet oyuncusu olarak en büyük görevim maksimum sayıda gol atmak. Almanya'da da gol kralı olmak isterdim. Ama rakiplerim Lewandowski ve Haaland'dı. En iyisi olmak istiyorum. Mesleğime karşı saygılıyım. Türkiye'de gol kralı olmak isterim. Adım adım düşünüyorum. Buradayım, mutluyum."

"Batshuayi şanssızdı"

"Michy Batshuayi'nin golleri direklere takıldı, şanssızlığını biliyorum. Burada olmadığım için yorum yapmak istemiyorum ama iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum."