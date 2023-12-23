Wout Weghorst'tan Beşiktaş itirafı Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst, siyah-beyazlılardan ayrılık sürecini anlattı. Weghorst, "'Beşiktaş sportif direktörü ile aram çok iyiydi. Manchester United'ın çocukluk hayalim olduğunu söyledim. Beni anlayışla karşıladı" dedi.

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Futbol kariyerine Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da devam eden golcü futbolcu Wout Weghort, İngiliz basınından Mirror'a Beşiktaş'tan ayrılık sürecine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hollandalı oyuncu, sözlerine şu şekilde başladı:

Beşiktaş'ta çok mutluydum, çok keyif alıyordum. Bir gece çocuğumu uyutuyordum. Menajerim Simon Cziommer aradı. 'Wout seninle ilgilenen iki kulüp var' dedi. Brentford'un teklifini ve planlarını anlattı. Sonra birdenbire 'Wout, Manchester United seni istiyor' dedi! Telefonu yere bıraktım, ağlamaya başladım.'

"Manchester United'ın çocukluk hayalim olduğunu söyledim"

Weghorst, ManU'nun çocukluk hayali olduğunu söyledi.

'Beşiktaş sportif direktörü ile aram çok iyiydi. Manchester United'ın çocukluk hayalim olduğunu söyledim. Beni anlayışla karşıladı. Beşiktaş, bu transferden para kazanmak istedi. Para benim için önemli değildi. Bu transferin olması için fedakarlıklar yaptım. İmzayı attıktan sonra o büyüleyici Old Trafford'a çıktım, bir koltuğa oturup kaldım, etrafa bakındım ve tezahüratları sanki kulağımda duyuyordum. Beni çok derinden etkileyen bir andı.

"Premier Lig açık ara dünyanın en zorlu ligi"

Premier Lig hakkında konuşan 31 yaşındaki isim, şunları dedi:

Manchester United'da ilk zamanlarım çok başarılı aylardı ve neredeyse hiç kaybetmedik. Hem oyunun odak noktası hem de orta saha ile hücum arasındaki sıkı çalışan bağlantı olarak takım için de çok önemliydim. Sadece hedeflerim geride kalıyordu. Bu beni kemirdi ve takımda yerimi kaybetmemin nedeni oldu. Premier Lig açık ara dünyanın en zorlu ligi ve en iyi savunmacılara sahip. Oyun içinde nadiren baskın taraf bizdik. Oynama şeklimiz de alışık olduğumdan farklıydı.

"Ne açıdan bakarsanız bakın, çok daha sık gol atmak isterdim"

Weghorst son olarak ise şu ifadeleri kullandı:

Almanya'da ve Türkiye'de takımlar hep benim için oynadı. Ben hücumun sonundaydım. Manchester United'da ise diğerlerinin üstün olmasını sağlamak zorundaydım. Bunu çok iyi başardığımı düşünüyorum. Ama ne açıdan bakarsanız bakın, çok daha sık gol atmak isterdim.

Weghorst Beşiktaş formasıyla 18 resmi maçta görev yapmış ve 9 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı.