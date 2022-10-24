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    Wout Weghorst'tan sezonun en erken golü

    Wout Weghorst'tan sezonun en erken golü

    Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta Hollandalı golcü Wout Weghorst sezonun en erken golünü kaydetti.
    • 24.10.2022 - 20:19
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 20:33
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    Süper Lig'in 11. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor.

    Beşiktaş'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta sezonun en erken golü atıldı.

    Weghorst, maça golle başladı

    Siyah beyazlılar, Muleka'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşuyla 33. saniyede 1-0 öne geçti.

    Wout Weghorst'un attığı bu gol, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Daha önce bu rekor 47 saniyeyle Adana Demirsporlu futbolcu Belhanda'ya aitti.

    Wout Weghorst tan sezonun en erken golü #1

    Wout Weghorst tan sezonun en erken golü #2

    Wout Weghorst tan sezonun en erken golü #3

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)


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