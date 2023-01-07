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    Wout Weghorst'un gol sevinci için açıklama

    Beşiktaşlı Weghorst'un ayrılık işareti olarak yorumlanan gol sevinci sonrası, oyuncunun menajeri açıklama yaptı ve "Bir problem yok" dedi.
    • 07.01.2023 - 21:37
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    Wout Weghorst'un gol sevinci için açıklama

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynanacağı haftada Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

    Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-1'lik skorlar kazandı ve üst üst ikinci galibiyetini elde etti.

    Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Wout Weghorst'un Kasımpaşa karşısında attığı gol sevinci ise çeşitli tartışmalara yol açtı.

    "Ayrılacak mı" sorusunu akıllara getirdi

    Sosyal medyada, Wout Weghorst'un gol sırasında önce kalp işareti yapıp ardından 'bye bye' işareti yapması, ayrılık işareti olarak yorumlandı.

    "Bir problem yok"

    Weghorst'un menajeri Simon Cziommre, konuya ilişkin açıklamayı Fanatik'e yaptı.

    Simon Cziommre, açıklamasında, "Her şey yolunda. Bir problem yok. Wout, sadece bir kutlama yaptı." ifadelerini kullandı.

    Wout Weghorst un gol sevinci için açıklama #1

    Wout Weghorst un gol sevinci için açıklama #2

    Wout Weghorst un gol sevinci için açıklama #3

    (Görüntüler beIN SPORTS Türkiye'den alınmıştır)


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