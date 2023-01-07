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Wout Weghorst'un gol sevinci için açıklama

Wout Weghorst'un gol sevinci için açıklama

Beşiktaşlı Weghorst'un ayrılık işareti olarak yorumlanan gol sevinci sonrası, oyuncunun menajeri açıklama yaptı ve "Bir problem yok" dedi.