Wout Weghorst'un yeni takımı! Trabzonspor derken... Ajax, Burnley'den Hollandalı golcü Wout Weghorst'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi

Avrupa'nın dev kulüplerinden Ajax, Burnley'den Wout Weghorst'un transferini açıkladı.

Hollanda temsilcisinden yapılan açıklamada, Weghorst ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ajax Teknik Heyet Sorumlusu Alex Kroes, transferin ardından, "Wout Weghorst, her rakibin işini zorlaştırabilecek yüksek skorlu bir forvet. Önümüzdeki aylarda çok sayıda maçımız var ve onun gelmesinden dolayı mutluyuz." dedi.

TRABZONSPOR DA İSTEDİ

Ajax, 32 yaşındaki futbolcu için ödenecek bonservis bedelini ise açıklamadı.

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor da Weghorst ile anlaşma noktasına gelmiş ancak transfer daha sonra çeşitli nedenlerden gerçekleşmemeişti.