Xabi Alonso, Mönchengladbach'ın başına geçiyor

Futbol bıraktıktan sonra teknik adamlık kariyerine başlayan Xabi Alonso, Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın başına geçmeye hazırlanıyor.

Almanya Ligi takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın, gelecek sezon yeni teknik direktörünün Xabi Alonso olacağı öğrenildi.

Alman basınından Bild, yeni sezonda Borussia Dortmund'un başına geçecek olan Marco Rose'un yerine Mönchengladbach'ın başına Xabi Alonso'nun geçeceğini duyurdu.





XABI ALONSO'DA KARAR KILINDI

5 milyon euroluk tazminatı ödemeyi kabul eden Marco Rose'nun, Dortmund'da Edin Terzic'in yerine geçeceği resmen açıklanmıştı. Arayışlarını sürdüren Mönchengladbach'ın, Xabi Alonso'da karar kıldığı belirtildi.

Bayern Münih'te 3 sezon forma giyen Xabi Alonso, Almanya'dan ayrıldıktan sonra 4 sonra yeniden Bundesliga'ya geri dönecek.

39 yaşındaki Xabi Alonso, şu anda Real Sociedad B Takımı'nı çalıştırıyor.