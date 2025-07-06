Xabi Alonso'dan Arda Güler'e maç sonu övgü

Real Madrid ile Borussia Dortmund, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan maçı İspanyol devi Gonzalo Garcia, Fran Garcia ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 3-2 mağlup etti.

ARDA 2 ASİSTLE YILDIZLAŞTI

Borussia Dortmund'un maçtaki gollerini Maximilian Beier ve Shrou Guirassy kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, birinci ve üçüncü gollerde asisti yapan isim oldu.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, DAZN'a yaptığı açıklama Arda'nın performansını değerlendirdi.

"BİZE ÇOK FAZLA YARDIMCI OLDU"

Xabi Alonso Arda Güler'in performansı için, "Geliştirmesi gereken şeyler var ama bunları oynayarak yapacak." dedi.

Milli yıldızla ilgili ayrıca Alonso, "İlk yarıda stoperlere yaklaşıp Jude Bellingham ile bağlantı kurarak bize çok fazla yardımcı oldu. Yeni pozisyonunda bence başardı. Ceza sahasına yakın bölgelerde etkili oluyor. İki asist, şutları ve işte tehlikeli olduğu yer burası." ifadelerini kullandı.

"GELİŞİMİ İÇİN ONA YARDIM ETMELİYİZ"

İspanyol teknik adam Arda'yla ilgili sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Dün de söyledim, geliştirmesi gereken şeyler olacak ve oynamak, gelişmenizi sağlar."

XABI ALONSO İLE ARDA STADYUMDAN BİRLİKTE AYRILDI

Öte yandan Arda Güler'le Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso stadyumdan birlikte ayrıldı.

Arda ve Xabi'nin stat çıkışında maçı değerlendirdiği anlar İspanyol basınında gündem oldu.

ALONSO'NUN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Son olarak ise geride bıraktığımız 2024-2025 sezonunda Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de 43 maçta 1775 dakika süre alan Arda, maç başına ortalama 41 dakika sahada kalmıştı.

Xabi Alonso göreve geldikten sonra Kulüpler Dünya Kupası'nda 5 maçta 340 dakika şans bulan Arda, maç başına ortalama 68 dakikada sahada yer aldı.