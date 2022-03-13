Xavi: Galatasaray'ın savunma düzenini daha önce görmedim

Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez sarı-kırmızılı savunma oyuncularına övgüler yağdırdı.

Avrupa Ligi’ndeki Galatasaray maçının ardından La Liga’da bugün Osasuna ile karşılaşacak olan Barcelona’da teknik direktör Xavi Hernandez hücum oyuncularına uyarılarda bulundu. Galatasaray’ın savunmadaki başarısına işaret eden Xavi, şunları söyledi:

"KİLİDİ AÇMAK ÖNEMLİ"

“Problemimiz ilk golü atmak. Napoli ve Atletico maçlarında biz ilk golü attıktan sonra rakipler savunmayı gevşetti ve sonrası kolay geldi. Galatasaray maçında ise daha önce hiç görmediğimiz bir savunma düzeniyle karşılaştık. Daha iyi hücum etmemiz ve merkez savunma oyuncularını bölmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyiydik fakat kazanmak için yeterli değildi. Kilidi açmak zordur. Bu Futbol ve motivasyon meselesi. Her iki konuda da Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi.”





AUBAMEYANG YORGUNDU

Xavi, Aubameyang’ın Galatasaray maçına yedek kulübesinde başlamasını da değerlendirirken “Aubameyang uzun zamandır oynuyordu, yorgunluğu düşündüm. Oynadığı yoğunlukla yorgun olması normal.” dedi.