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    Yabancı kuralına itiraz eden 9 kulüp

    Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe ve Antalyaspor da yabancı kuralının değiştirilmesi için başvuruda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 16:26
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    Yabancı kuralına itiraz eden 9 kulüp

    Süper Lig kulüplerinden yeni yabancı kuralına itirazlar gelmeye devam ediyor.

    Kasımpaşa ve Galatasaray'ın ardından 7 kulübün daha kuralla ilgili Tahkim Kurulu'na resmi başvuru yaptığı öğrenildi.

    Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe ve Antalyaspor'un da dilekçelerini iletmesiyle 9 Süper Lig kulübü Tahkim Kurulu'na itiraz etmiş oldu.

    "BU KARAR UYGULANAMAZ"

    Takımların itiraz dilekçelerinde takımların yabancı sayısında kademeli olarak düşüşten yana oldukları ancak sezon bitiminden bir ay sonra yeni sezonun başlayacak olması ve kontratları devam eden oyuncular nedeniyle bu kararın uygulanamaz olduğu belirtildi.

    Süper Lig ekiplerinin bu konunun makul bir sürede kulüplerin de fikirleri alınarak makul bir sayıya inmesine itiraz etmedikleri, üslup ve usul açısından kararı doğru bulmadıkları kaydedildi.

    Yabancı kuralına itiraz eden 9 kulüp #1

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