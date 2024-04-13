Yabancı VAR hakeminden ilk karar! Ankaragücü'nün golü iptal oldu

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Süper Lig'in 32. haftasında küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir mücadele oynandı.
Ankaragücü ile Gaziantep FK kritik maçta karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada ise bir ilk yaşandı.
VAR koltuğunda İspanyol hakem oturdu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni karar aldığı yabancı VAR hakemi uygulaması ilk kez bu müsabakada gerçekleştirildi.
Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Mario Melero Lopez oturdu.
Gol geçersiz sayıldı
Lopez, bu karşılaşmada ilk müdahaleyi yaptı.
Ankaragücü'nün Ali Sowe ile 24. dakikada bulduğu gol Lopez'in Ali Şansalan'a uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)