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Yabancı VAR hakeminden ilk karar! Ankaragücü'nün golü iptal oldu

Yabancı VAR hakeminden ilk karar! Ankaragücü'nün golü iptal oldu İlk olarak Ankaragücü - Gaziantep FK karşılaşmasında başlayan yabancı VAR hakemi uygulamasında İspanyol Mario Melero Lopez ilk pozisyonunu inceledi. Bunun sonrasında ise ev sahibi Ankaragücü'nün golü ofsayt nedeniyle değer kazanmadı.