Yabancı VAR'da yabancı dil sorunu

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Hakem sorununa çözüm için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa bulduğu yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) hakemi sistemi, hiç hesapta olmayan yeni sorunları da beraberinde getiriyor.

Sistemin TFF'ye maliyeti, 720 bin euro olarak hesaplanıyor. Bu rakamı zaten borç yükü içinde yüzen kulüpler ödeyecek. Daha önemli bir sorun var: Türk hakemleri yeterince İngilizce bilmiyor.

İNGİLİZCE SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK?

FIFA kokartına aday hakemler, bir süre önce İngilizce sınavına girdi. Katılan hakemlerin hiçbiri İngilizce sınavını geçemedi.

Sahadaki İngilizce bilmeyen hakemin yabancı VAR hakemi ile nasıl ve ne kadar sürede iletişim kurup anlaşabileceği, Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) kara kara düşündürüyor.

MHK'nin VAR Asistanlarını İngilizce bilen isimlerden seçeceği ve VAR ve orta hakem arasındaki bağlantının da bu şekilde çözüleceği ifade ediliyor.