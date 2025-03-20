Yabancı VAR'dan sonra dikkat çeken istatistik

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Süper Lig'de müthiş bir şampiyonluk mücadelesi yaşanırken, en çok tartışılan konuların başında hakem kararları geliyor.

Özellikle zirvede büyük çekişme yaşayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yüksek sesle dile getirdiği itirazların ardından Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir adım atmıştı.

20. HAFTADA BAŞLADI

TFF 8 Ocak 2025 tarihinde yaptığı açıklamada ligin ikinci yarısında "yabancı VAR hakemi" uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

20. haftadan itibaren Süper Lig'deki tüm maçlarda "yabancı VAR hakemi" görev yapmaya başladı.

Ancak bu karar da hakem tartışmalarının önüne geçemedi. "Yabancı VAR hakemi" uygulamasının en çok Galatasaray'a yaradığı ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar "yabancı VAR" öncesi 17 maçta 6 penaltı kazanırken, "yabancı VAR" sonrası Galatasaray'ın lehine 10 maçta tam 5 penaltı çalındı.

RAKİPLERE PENALTI YOK

Fenerbahçe "yabancı VAR" öncesinde 17 maçta 6 penaltı kazanırken, "yabancı VAR" sonrası ise 9 maçta yalnızca 1 kez beyaz noktaya gidebildi.

Fenerbahçe'nin aleyhine "yabancı VAR" öncesi 2 penaltı çalınırken, son 9 haftada Sarı- Lacivertliler'in rakipleri hiç penaltı kazanamadı.

YABANCI VAR TABLOSU

Galatasaray

Lehine çalınan penaltı: 11

Yabancı VAR öncesi: 17 maçta 6

Yabancı VAR sonrası: 10 maçta 5

Aleyhine çalınan penaltı: 7

Yabancı VAR öncesi: 17 maçta 6

Yabancı VAR sonrası: 10 maçta 1

Fenerbahçe

Lehine çalınan penaltı: 7

Yabancı VAR öncesi: 17 maçta 6

Yabancı VAR sonrası: 9 maçta 1

Aleyhine çalınan penaltı: 2

Yabancı VAR öncesi: 17 maçta 2

Yabancı VAR sonrası: 9 maçta 0