AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Yağmur Uraz, sarı-lacivertlilerin Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta fileleri havalandırarak 300. golüne ulaşarak Türk kadın futbol tarihinde bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.

Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki futbolcu, 377 maçta 300 gole ulaşıp rekor kırdığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

"BENİM İÇİN ÇOK SEVİNDİRİCİYDİ"

Uraz, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor deplasmanında 300. golü atmak benim için çok sevindiriciydi. 'O gol acaba hangi maça denk gelecek, nasıl sevinelim' diye konuşuyorduk. Son iki senedir orada beraberlik ve mağlubiyetle biten maçlarımız vardı. 2-0 gibi net bir skorla ayrıldığımız için çok mutluyum. Altyapıdan gelen yetenekli kardeşlerimiz var. Forvet eksiğimiz var, daha fazla forvet çıkarmamız lazım. İnşallah kırdığım bu rekoru geçerler.

"TOTEMLERİM VAR"

Maç öncesinde yaptığı totemlerden bahseden milli oyuncu, şu açıklamada bulundu:

Aslında bu konuda oldukça pimpirikliyim. Totemlerim var. Mesela saç tokam var, onun kesinlikle olması lazım. Tekmeliğim var, giydiğim kramponun asla değişmemesi lazım. Hep kullandığım çantamı takmam lazım. Hepsini bir gün öncesinden hazır ediyorum. Onlar olmadığında bir şeylerin eksik ya da yanlış gideceğini düşünüyorum. Tam olduklarında ben tam oluyorum.

Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yanı sıra 9 Mart'ta deplasmanda Galatasaray ile yapacakları mücadele hakkında da konuşan Uraz, iki maçın da güzel geçeceğini düşündüğünü ve maçları kazanıp şampiyonluk yolunda güzel bir adım atmak istediklerini dile getirdi.

"FENERBAHÇE FORMASIYLA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

Uraz, ilk hedefinin Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak olduğunu vurguladı.

Sarı-lacivertli futbolcu, kariyerini en iyi şekilde sonlandırmak istediğini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak istiyorum. Sonrasında futbolun içerisinde yer alıp teknik direktörlük yapmak istiyorum. Kazandıklarımı, öğrendiklerimi sporculara göstermek istiyorum. Özellikle son iki yılda Fenerbahçe formasıyla çok değişik goller attım. Daha sonrasında 'bir takım yönetebiliyor muyum, antrenörlük konusunda nasılım' onu merak ediyorum.

"KADIN FUTBOLUNUN ÇOK DAHA İLERİ GİTMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAK İSTİYORUM"

Kadın futboluna olan ilgiden de bahseden Uraz, şu ifadeleri kullandı: