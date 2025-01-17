Yakından tanıyalım! Ole Gunnar Solskjaer kimdir?

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Teknik direktör arayışı devam eden Beşiktaş mutlu sona ulaştı.

Giovanni van Bronckhorst'un ardından Serdar Topraktepe'ye takımı emanet eden siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Norveçli teknik adamın saat 15.00 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Beşiktaş'ın yeni teknik adamı Solskjaer'i yakından tanıyalım.

FUTBOLCULUKTAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE UZANAN KARİYER

Ole Gunnar Solskjaer, futbolculuk kariyerinde attığı kritik gollerle adından söz ettiren, teknik direktörlük kariyerinde ise özellikle Manchester United'daki dönemiyle tanınan Norveçli eski futbolcu ve teknik direktör olarak hafızalarda yer alıyor.

26 Şubat 1973'te Norveç'in Kristiansund şehrinde doğan Solskjaer, futbolculuk yıllarında golcülüğü ve "süper yedek" (super-sub) lakabıyla ün kazandı.

Teknik direktörlük kariyerinde ise özellikle Manchester United'ın başındaki dönemiyle dikkat çekti.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

GENÇLİK DÖNEMİ

Futbola Norveç'te, Clausenengen FK takımında başladı. Burada gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekti ve 1994'te Molde FK'ya transfer oldu.

Molde'deki iki sezonunda 38 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı. Bu performansı, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti ve 1996 yılında Manchester United'a transfer oldu.

MANCHESTER UNITED DÖNEMİ (1996-2007)

1996 yazında Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United, Solskjaer'i 1.5 milyon sterlin karşılığında transfer etti. United'daki ilk sezonunda (1996-97) 18 lig golü atarak büyük bir çıkış yaptı.

Solskjaer, kariyeri boyunca United'da genellikle yedek kulübesinden gelip maçın kaderini değiştiren goller atan bir oyuncu olarak tanındı. Bu özelliği nedeniyle "Süper Yedek" (Super Sub) lakabını aldı.

1998-99 sezonu, hem onun hem de kulüp için efsanevi bir sezon oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e karşı attığı son dakika golü, Manchester United'a tarihi "Treble" (Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi) başarısını getirdi. Bu gol, futbol tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak kabul edilir.

Manchester United'da geçirdiği 11 yıllık kariyerinde, 13 kupa kazandı. Bu kupalar arasında 6 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır.

Manchester United formasıyla toplam 366 maçta 126 gol kaydetti. Ancak 2003'ten sonra diz sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. 2007 yılında futbolu bırakarak Manchester United'da antrenörlük görevine başladı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

MANCHESTER UNITED YEDEK TAKIMI (2008-2011)

Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'da forvet antrenörü olarak görevine başladı. Bir yıl sonra Manchester United'ın rezerv takımının başına geçti. Burada genç oyuncuların gelişimine katkıda bulundu ve teknik direktörlükte ilk deneyimini yaşadı.

MOLDE (2011-2014)

2011 yılında Norveç'in Molde FK takımının teknik direktörü oldu. İlk sezonunda Molde'yi kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna (2011 Eliteserien) taşıdı. 2012'de bir kez daha şampiyonluk yaşayarak adını Norveç futbol tarihine yazdırdı.

CARDIFF CITY (2014)

2014 yılında Premier League ekibi Cardiff City'nin başına geçti, ancak başarılı olamadı. Takım sezon sonunda küme düştü ve Solskjaer, aynı yıl görevinden ayrıldı.

MOLDE'YE DÖNÜŞ (2015-2018)

2015'te Molde FK'ya geri döndü ve burada istikrarlı bir performans sergiledi. Bu dönemde Avrupa Ligi'nde iyi sonuçlar alarak yeniden dikkat çekti.

MANCHESTER UNITED (2018-2021)

2018 yılında José Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından Manchester United'ın geçici teknik direktörü olarak atandı. İlk 19 maçında 14 galibiyet alarak büyük bir çıkış yaptı ve Mart 2019'da kalıcı olarak takımın başına geçti.

Bu dönemde, 2018-19 sezonunda Paris Saint-Germain'i (PSG) Şampiyonlar Ligi'nde eleyerek önemli bir başarıya imza attı. Manchester United, 2020'de Ole Gunnar Solskjaer ile UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya yarı finalde elendi. 2021 yılında ise Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile final oynadı. Normal süresi 1-1 biten maçın ardından Manchester United penaltı atışlarında 11-10'luk skorla mağlup oldu ve kupayı kaybetti.

Premier League'de Manchester United'ı 2020-21 sezonunda ikinci sıraya taşıdı, ancak 2021-22 sezonundaki kötü sonuçların ardından Kasım 2021'de görevden ayrıldı.

HAALAND'I UNITED'A ÖNERDİ

Molde'de genç yetenekleri de ön plana çıkarmayı seven Solskjaer, Erling Haaland'ı Manchester United'ın alması için devreye girdi ama İngiliz kulübünü ikna edemedi.

O dönemi anlatan Solskjaer, yıllar sonra "Molde'nin teknik direktörüyken Manchester United'ı aradım ve onlara Erling Haaland'dan bahsettim. Ama onlar beni dinlemedi. Haaland için 4 milyon sterlin istedim. İmzalamadılar." açıklamasını yaptı.

HAALAND'IN SOLSKJAER İTİRAFI

Öte yandan Norveç futbolunun yetiştirdiği en önemli golcü olan Erling Haaland, verdiği bir röportajda Ole Gunnar Solskjaer'in kendisine yaptığı katkıya dikkat çekti. Haaland o günleri şöyle anlattı:

Solskjaer, 16 yaşında Molde'ye geldiğimde bana ilk günden itibaren çok şey öğretti. Forvetti, ben de forvetim. Benim için bir rüya olan Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bana bitiricilik ve penaltı noktası üzerinde birçok beceri gösterdi. Solskjaer'in bana söylediği ilk şey topa kafa vurma konusunda hiçbir fikrim olmadığı ve bunun üzerine çalışmamız gerektiğiydi. Molde'de bulunduğum dönemde bu özelliğimi de geliştirmeye çalıştık. Bu iyi bir şeydi ve bana çok yardımcı oldu çünkü o dönem kafa vuruşlarım gerçekten de etkisizdi ama şimdi birçok kafa golü atabiliyorum.

OYUN FELSEFESİ

Solskjaer, Manchester United'da teknik direktörlük yaptığı dönemde Alex Ferguson'un hücum futboluna dayalı felsefesini sürdürmeye çalıştı. Genç oyunculara önem verdi ve hızlı hücum futbolunu benimsedi. Paul Pogba ve Marcus Rashford gibi düşüş dönemi giren genç yeteneklerin kariyerini yeniden parlattı.

Futbolculuk kariyerinde ise özellikle kritik anlarda attığı goller ve Şampiyonlar Ligi finalinde yazdığı tarih ile hafızalarda yer etti. Sadakati, profesyonelliği ve oyuna olan sevgisi ile futbol dünyasında saygı duyulan bir figür olarak benimsendi.

Son olarak Ole Gunnar Solskjaer, futbolculuk kariyerinde Manchester United'ın efsane isimlerinden biri olmuş, teknik direktörlük kariyerinde ise özellikle Manchester United'daki dönemiyle öne çıktı. Şampiyonlar Ligi finalinde attığı golle kulüp tarihine geçmiş ve futbol tarihinin unutulmaz isimleri arasına girdi.

"DOĞRU İNSANLARLA, HEYECAN VERİCİ..."

UEFA'da maç analisti olarak çalışan Solskjaer'in adı aralık ayında adı yeniden Molde ile anıldı.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Norveç'in Nordmore eyaletinde ailesiyle bolca zaman geçiren Solskjaer, geçtiğimiz kasım ayında Norveç basınına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: