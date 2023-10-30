Yakup Arda Kılıç, ilk kez Beşiktaş'la maça çıktı Beşiktaş’ın 18 yaşındaki futbolcusu Yakup Arda Kılıç, Gaziantep FK maçıyla birlikte ilk kez A takım forması giydi.

İHA

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti.

Bu müsabaka siyah-beyazlıların genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç için de ayrı bir önem taşıdı.

Ghezzal’ın sakatlığı sonrası 21. dakikada oyuna giren Yakup Arda, ilk kez futbol A takımında görev almış oldu.

U19'da 5 maçta 5 gol attı

18 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada yerini Muleka’ya bıraktı. Bu sezon U19 takımıyla 5 mücadeleye çıkan Yakup Arda Kılıç’ın 5 golü bulunuyor.

"Daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım"

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Yakup Arda Kılıç, Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

Yakup Arda yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Çok mutluyum. Cumhuriyeti kutluyorum. İlk maçımda Burak hocamın bana şans vermesi tarif edilemez bir duygu. Daha çok çalışıp, daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım.

"İlerde Avrupa'da ülkemi gururlandırmak istiyorum"

Ayrıca şu sözleri sarf etti:

Cenk Ağabey'e de teşekkür ediyorum. Hayalim, bu güzel armayı iyi bir şekilde terletmek. Nasipse ilerde Avrupa'da ülkemi gururlandırmak istiyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)