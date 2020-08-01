Yalçın Koşukavak: F.Bahçe'yle bireysel görüşme yapmadım

Altay ile yollarını ayıran teknik direktör Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe ile ilgili iddialar nedeniyle açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Altay Kulübü, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişme üzerine İzmir ekibinin taraftarlarından, play-off mücadelesi verdikleri sırada Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürülen Koşukavak'a tepkiler yükselmişti. Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

''BİREYSEL BİR GÖRÜŞME YAPMADIM''

Fenerbahçe ile bireysel olarak hiçbir görüşme gerçekleştirmediklerini, her iki kulübün başkanlarının konuyla ilgili görüştüğünü belirten Koşukavak, ''Şahsımın; F.Bahçe ile görüşmesi gibi bir durum söz konusu olmadığı gibi, F.Bahçe'nin etik kurallar çerçevesindeki yaklaşımı sonucu iki başkan arasında 15 Mart tarihinde gerçekleşen görüşmenin haricinde tarafıma bir teklif ya da görüşme talebi gelmemiştir.'' ifadelerini kullandı.

''TAKIMIMIN BAŞINDAYKEN TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPAN KİŞİ OLARAK GÖSTERİLDİM''

Öte yandan Yalçın Koşukavak, birçok kez konuyla ilgili açıklama yapmak isteğini yönetime iletmesine karşın buna izin verilmediğini de belirterek, ''Çıkan asılsız haberlere karşı, benim cevap vermeme izin verilmeyişi ve takımın olumsuz etkilenebileceği düşüncesi ile kulüp tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmamış olmasından dolayı, takımımın başındayken transfer görüşmesi yapan kişi olarak gösterildim.'' dedi.

Yalçın Koşukavak'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde: