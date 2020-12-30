Yalçın Koşukavak transfer istiyor

Denizlispor Teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımın bundan sonraki her maçının kritik olduğunu belirterek transfere dikkat çekti.

Denizlispor Teknik direktörü Yalçın Koşukavak, takımın bundan sonraki her maçının kritik olduğunu belirterek, kadro eksiklerinin giderilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak 2021 Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam etti.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptı.

Teknik direktör Koşukavak, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizlispor için her maçın kritik olduğunu, zorluk derecesi yüksek maçlara çıkacaklarını kaydetti.





"ÇOK ACİL İHTİYAÇLARIMIZ VAR"

Kadronun sakatlıklar nedeniyle dar olmasından kaynaklanan sorunlar yaşadıklarını, yönetim kurulunun konuyla ilgili çalışma yaptığını dile getiren Koşukavak, "Çok acil bir şeyler yapmamız gerekiyor ki sahaya çıktığımız kadronun gücü olsun. Yönetimle ilgilendiğimiz oyuncular için koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Çok acil ihtiyaçlarımız var. Sayı olarak net bir şey söyleyemem. Ama elinize kağıt kalem aldığınızda sayıyı bulursunuz." diye konuştu.

"İSTİKRAR ÖNEMLİ"

Üç günde bir maç oynadıklarını, oyuncuları dinlendirme ihtiyacı hissettiklerini anlatan Koşukavak, takımın performansıyla ilgili soru üzerine, "Bazen galibiyetler oyalayıcı bir aldatmaca olabilir. Bu bir süreç, istikrar önemli. Galibiyetleri sürdürebilirseniz kıymeti var, sürdüremediğiniz sürece çok anlam ifade etmez. Bu ligde 4 tane 12 puanlı takım var, 4 takım küme düşecek. İşin ciddiyetini anlamamız gerekiyor. Bir iki galibiyet bir şey değiştirmiyor, sadece yaşatıyor." ifadelerini kullandı.