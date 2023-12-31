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Yalova’da saha karıştı! 8 kırmızı, 5 sarı kart çıktı

Yalova’da saha karıştı! 8 kırmızı, 5 sarı kart çıktı Yalova U18 Ligi’nde oynanan ve sahada oyuncular arasında arbedelerin yaşandığı Yalova Kartalspor ile Yalova Yeşilovaspor maçında hakem 8 kez kırmızı, 5 kez de sarı kartına başvurdu.