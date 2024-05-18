Yan hakem, Hataysporlu Burak Yılmaz'ı sakatladı

Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Avrupa kupalarına katılmak için yarışan Beşiktaş ile küme düşmemek adına mücadele eden Hatayspor, kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Dolmabahçe'de oynanan müsabakanın ilk yarısında ise futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.
Burak oyuna devam etti
Milot Rashica ile mücadele eden Hataysporlu Burak Yılmaz, taç çizgisi kenarında topu oyunda tutmak isterken yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan ile çarpıştı.
Hakem Uyarcan, Burak Yılmaz'dan kaçınmak için zıpladı, yere inerken Burak Yılmaz'ın aşil tendonuna bastı.
Burak Yılmaz, tedavi gördükten sonra oyuna devam edebildi.
Ersun Yanal'dan pozisyona yorum
Mücadeleyi bein Sports yayınında yorumlayan eski teknik direktör Ersun Yanal 'Net bir kırmızı kart' yorumunda bulundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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