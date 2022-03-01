Yani Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan'ın kulübün yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Süper Lig'de sezona İrfan Buz yönetiminde başlayan daha sonra Marius Sumudica'yla anlaşan ve Rumen teknik adamın ardından futbolcusu Adem Büyük'ü teknik sorumlu olarak göreve getirip onunla da yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

LİGİN SON SIRASINDA

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor 17 puanla ligin son sırasında bulunuyor.