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- Yanlış karar veren hakeme şike suçlamasıyla 15 yıl hapis
Yanlış karar veren hakeme şike suçlamasıyla 15 yıl hapis
Sırp hakem Srdjan Obradovic, 2018'deki Subotica-Radnicki maçında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 15 ay hapis ve 10 yıl futboldan men cezası aldı.
- Haber Merkezi
- 02.04.2021 - 09:08
Sırbistan'da 2018 yılında Subotica-Radnicki maçında verdiği tartışmalar nedeniyle şike şüphesiyle gözaltına alınan hakem Srdjan Obradovic, 15 ay hapis 10 yıl futboldan men cezası aldı.
15 YIL HAPİS 10 YIL MEN
Sırp haber ajansı Tanjug'un haberine göre; hakem Srdjan Obradovic hakkındaki karar çıktı.Novi Sad Yüksek Mahkemesi, hakem Srdjan Obradovic'in görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verdi. Srdjan Obradovic aynı zamanda 10 yıl futboldan men edildi.
YALAN MAKİNESİNE SOKULDU
2018 yılında oynanan ve ev sahibi Subotica'nın 2-0 kazandığı Radinkci maçında ev sahibi Subotica lehine verdiği penaltı ülkede büyük tartışmalara yol açmış, ardından Sırp hakem Obradovic şike şüphesiyle gözaltına alınıp yalan makinesine sokulmuştu.