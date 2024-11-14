Yapay zeka 2024-2025 sezonunun gol kralını tahmin etti

Ercan Ertan

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun gol krallığı yarışı, yapay zeka analizleriyle netleşmeye başladı.

Gelişen teknolojiler ve veri analizi sayesinde, sezonun bitişine henüz aylar varken, şimdiden gol krallığında öne çıkan isimler belirlenmiş durumda.

İşte yapay zekanın tahminine göre, Süper Lig'de gol krallığında ilk beşte yer alan futbolcular:

GOL KRALI OSIMHEN

Victor Osimhen - Napoli'den sonra yeni takımında da etkileyici performansını sürdüren Nijeryalı yıldız, Süper Lig'de 23 gol ile zirvede. Güçlü fiziği ve hızlı ayaklarıyla rakip defanslar için kabus olmaya devam ediyor.

İKİNCİ SIRADA IMMOBILE VAR

Ciro Immobile - Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü, geçmişteki golcü performansını Türkiye'de de devam ettirerek 19 gol ile ikinci sırada. Tecrübesi ve soğukkanlı bitiriciliği, onu bu listede yukarılara taşıyor.

ARKA ÜÇLÜDE TANIDIK İSİMLER

Simon Banza - Yapay zekanın dikkat çektiği bir diğer isim. 17 golle listenin üçüncü sırasında yer alan Banza, bu sezonun sürpriz isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Krzysztof Piatek - Polonyalı forvet, 16 golle dördüncü sırada. Gol krallığı yarışında her an üst sıralara çıkma potansiyeli taşıyan Piatek, sahadaki soğukkanlılığıyla dikkat çekiyor.

Edin Dzeko - Fenerbahçe'nin deneyimli forveti, 15 golle beşinci sırada. Kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen, golcülük yeteneğini ve alan hakimiyetini kaybetmeyen Dzeko, hâlâ tehlikeli bir silah olarak karşımıza çıkıyor.

Peki sizce 2024-2025 sezonunu kim gol kralı olarak tamamlar?