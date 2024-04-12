Yapay zeka açıkladı! İki Türk takımı Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak Yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak takımları tahmin etti. Buna göre listede iki Türk takımı da bulunuyor.

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Yapay zeka, hayatımızın giderek daha fazla alanına nüfuz ediyor ve spor gibi ilgi çekici konularda bile tahminler yapabiliyor.

Özellikle Şampiyonlar Ligi gibi büyük organizasyonlarda hangi takımın kazanacağı merak konusu olurken, yapay zeka bu tahminleri yapmak için de kullanılıyor.

Yapay zeka 2024 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekibi Barcelona'nın kazanacağını tahmin ediyor.

"İki Türk takımı zafer kazanacak"

Yapay zeka tarafından yapılan diğer ilginç tahminler arasında ise futbolseverleri şaşırtanlar var.

Buna göre, 2090 ve 2091 yıllarında iki Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde zafer elde edecek.

2090 yılında Beşiktaş, 2091 yılında ise Galatasaray, bu prestijli kupada zafere ulaşacak.