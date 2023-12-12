Yapay zeka Kopenhag - Galatasaray maçını tahmin etti Kopenhag - Galatasaray maçını sevilen futbol oyunu FC 24'te simüle ettik. İşte maçın sonucu...

ensonhaber.com

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Exxen platformundan yayınlanacak.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Yapay zeka skoru tahmin etti

Biz de bu özel maçı Ensonhaber Spor Servisi olarak, sevilen futbol oyunu EA FC 24'te (eski adıyla FIFA 24) yapay zekaya simüle ettirdik.

İşte nefes kesen karşılaşmanın EA FC 24'teki sonucu... Sizler de yoruma skor tahminlerinizi yapabilirsiniz.