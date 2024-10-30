Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Haber Merkezi

Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Puanını 28'e yükselten lider Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor ile olan 6 puanlık farkı korudu.

Beşiktaş bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşarken, namağlup tek takım Galatasaray kaldı.

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe sahasında Bodrum FK'yı 2-0'la geçerken, Trabzonspor ise deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

ŞAMPİYONUN GALATASARAY OLACAĞI ÖN GÖRÜLDÜ

Bunun üzerine ise yapay zeka Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyonluk tahminini güncelledi.

Buna göre şampiyonluk ipini göğüsleyecek takım olan Galatasaray, 92 puan toplayacak ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atacak.

Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK ve Kayserispor'un ise küme düşeceği ön görüldü.

SEZON SONU OLUŞACAK PUAN TABLOSU VE ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

1. Galatasaray - 92 puan - %66,9

2. Fenerbahçe - 88 puan - %28,1

3. Beşiktaş - 78 puan - %5

4. Başakşehir - 59 puan - %0,1

5. Trabzonspor - 56 puan - %0

6. Samsunspor - 55 puan - %0

7. Eyüpspor - 49 puan - %0

8. Sivasspor - 46 puan - %0

9. Antalyaspor - 46 puan - %0

10. Kasımpaşa - 46 puan - %0

11. Göztepe - 45 puan - %0

12. Konyaspor - 45 puan - %0

13. Rizespor - 42 puan - %0

14. Gaziantep FK - 41 puan - %0

15. Alanyaspor - 39 puan - %0

16. Kayserispor - 38 puan - %0

17. Bodrum FK - 32 puan - %0

18. Hatayspor - 28 puan - %0

19. Adana Demirspor - 18 puan - %0