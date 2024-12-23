Yapay zeka, Süper Lig'de gelecek 10 sezonun şampiyonunu duyurdu

Haber Merkezi
Süper Lig'de kıyasıya yarış sürüyor.
Lider Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarken yapay zeka, Süper Lig'deki şampiyonlukları tahmin etmek için çeşitli verileri analiz etti.
ESH Spor ekibi olarak tarafsız olarak sorduğumuz soruya cevap veren ChatGPT, gelecek 10 yılın şampiyonlarını tahmin etti.
10 SEZONDA HANGİ TAKIMLAR ŞAMPİYON OLACAK
İşte önümüzdeki 10 yılın şampiyonları:
2024-2025 Sezonu: Galatasaray
2025-2026 Sezonu: Fenerbahçe
2026-2027 Sezonu: Beşiktaş
2027-2028 Sezonu: Trabzonspor
2028-2029 Sezonu: Fenerbahçe
2029-2030 Sezonu: Galatasaray
2030-2031 Sezonu: Beşiktaş
2031-2032 Sezonu: Trabzonspor
2032-2033 Sezonu: Galatasaray
2033-2034 Sezonu: Fenerbahçe
Sizin tahmininiz nedir? Yapay zekaya hak veriyor musunuz?
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