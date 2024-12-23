Yapay zeka, Süper Lig'de gelecek 10 sezonun şampiyonunu duyurdu

Haber Merkezi

Süper Lig'de kıyasıya yarış sürüyor.

Lider Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atarken yapay zeka, Süper Lig'deki şampiyonlukları tahmin etmek için çeşitli verileri analiz etti.

ESH Spor ekibi olarak tarafsız olarak sorduğumuz soruya cevap veren ChatGPT, gelecek 10 yılın şampiyonlarını tahmin etti.

10 SEZONDA HANGİ TAKIMLAR ŞAMPİYON OLACAK

İşte önümüzdeki 10 yılın şampiyonları:

2024-2025 Sezonu: Galatasaray

2025-2026 Sezonu: Fenerbahçe

2026-2027 Sezonu: Beşiktaş

2027-2028 Sezonu: Trabzonspor

2028-2029 Sezonu: Fenerbahçe

2029-2030 Sezonu: Galatasaray

2030-2031 Sezonu: Beşiktaş

2031-2032 Sezonu: Trabzonspor

2032-2033 Sezonu: Galatasaray

2033-2034 Sezonu: Fenerbahçe

Sizin tahmininiz nedir? Yapay zekaya hak veriyor musunuz?