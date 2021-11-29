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Yardımcı hakemin bayrağı İrfan Can'ı sakatladı

Yardımcı hakemin bayrağı İrfan Can'ı sakatladı

Göztepe ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede ilginç bir an yaşandı. Yardımcı hakemin bayrağı yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin yüzüne geldi. Oyuncu kısa süreli bir sakatlık yaşadı.