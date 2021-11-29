- Haberler
- Futbol Haberleri
- Yardımcı hakemin bayrağı İrfan Can'ı sakatladı
Yardımcı hakemin bayrağı İrfan Can'ı sakatladı
Göztepe ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelede ilginç bir an yaşandı. Yardımcı hakemin bayrağı yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin yüzüne geldi. Oyuncu kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2021 - 20:34
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşılaşırken, maçın henüz başında ilginç bir an yaşandı.
BAYRAK İRFAN CAN'IN YÜZÜNE GELDİ
Karşılaşmanın 4. dakikasında yan hakem Bahtiyar Birinci, taç için bayrağını kaldırdığı sırada bayrak İrfan Can Kahveci'nin yüzüne geldi ve Fenerbahçeli oyuncu kısa bir süre yerde kaldı.
İrfan bir sonra yerden kalkarak oyuna devam etti.
İşte o an: