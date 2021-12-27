Yargıtay, Aziz Yıldırım'ın beraat kararını onayladı

Yargıtay, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu hakkında kararını açıkladı. Yargıtay 5. Dairesi, üç isim hakkında verilen beraat kararlarını onadı.

3 Temmuz 2011'de başlayan 'Futbolda Sözde Şike Kumpası' davasında ceza yargılaması süreci bugün sona erdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesinin Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile diğer isimler hakkında verdiği beraat kararı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı.

“CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN”

Fenerbahçe 'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu, yaptığı paylaşımda "3 Temmuz 2011 de başlayan, ceza yargılaması süreci bugün sona ermiştir.İst.13.Ağır Ceza Mahkemesinin Sn.Aziz Yıldırım,Sn.İlhan Ekşioğlu, ben ve yargılanan diğer dava arkadaşlarımız için vermiş olduğu BERAAT KARARI Yrg.5.Ceza Dairesi tarafından ONANMIŞTIR. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

2020 yılında 5'inci Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın, yeniden görüşülmesi gerçekleşmişti.

"BU BİR ŞİKE DAVASI DEĞİL"

Aziz Yıldırım mahkemede, "Bu dava şike davası değildir. FETÖ'nün devleti ele geçirme projesinin ve düşüncesinin bir parçasıdır. 'Bu örgüt 50 bin kişiyle sivil ihtilal yapacak' dediğimde bu gerçeği anlamayanlar oldu. Fransa'dan özel uçak tutarak buraya geldim, suçsuz olduğum için korkmadan geldim. Onlar ise kaçıyor, hepsi vatan haini. İlk ifadelerimde söylediğim gibi bu dava sadece kendi başına Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe davası değildir. Bu dava şike davası değildir. Bu dava böyle görülmelidir.

Aziz Yıldırım'ın FETÖ açıklaması ViDEO ARŞiV







"FETÖ'NÜN P...LERİ"

Böyle bir atmosferde adeta bizleri tutukluluk adı altın rehin alan örgüt mensupları 02.07.2012 tarihinde Suç örgütü kurduğumuz, şike ve teşvik primi verdiğimiz gerekçesiyle bana ve arkadaşlarıma ceza vererek toplumu sindirmeye ve güç gösterisi yapmaya devam etmiştir. Ancak FETÖ ÖRGÜTÜ saldırdıkça bizlerin ve bize inanan Fenerbahçelilerin mücadele azmi de bir o kadar artmaya devam etmiştir. Bu örgüte karşı ilk kitlesel sokak direnişini Fenerbahçe taraftarları “……Fetullahın P….ri Yıldıramaz bizleri……” sloganları eşliğinde başlatmıştır. Fenerbahçeli olmayan ancak yurtsever duruşları nedeniyle mücadelemizde bize destek olan pek çok insan da yanımızda durarak bize güç vermiştir."

