Yargıtay kararı sonrası Aziz Yıldırım bakın hangi futbolcu ile bir araya geldi...

Yargıtay kararı sonrası Aziz Yıldırım bakın hangi futbolcu ile bir araya geldi...

Futbolda şike davasında yargılanan Aziz Yıldırım ve 4 yönetici hakkında verilen beraat kararı onandı. Bunun üzerine açıklama yapan Yıldırım, bir futbolcuyla bir araya geldi.

Futbolda şike davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve diğer yöneticiler hakkında beraat kararı verildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi yargılanan Aziz Yıldırım ve diğer yöneticiler hakkında verilen beraat kararını onadı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Aziz Yıldırım ve arkadaşları ortak bir açıklama yaparak, "Şimdi hesap verme vakti." dedi.

Süreç boyunca bir hayli zayıfladığı görülen Yıldırım, açıklanan kararın ardından Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ile bir araya geldi.

EMMANUEL EMENİKE VE AZİZ YILDIRIM BİR ARADA

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkan Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecindeki duruşundan dolayı Emenike'ye teşekkür etti.

EMENİKE'NİN AÇIKLAMALARI

3 Temmuz 2011 sürecinde 4 gün gözaltında kalan Emmanuel Emenike, 2016 yılında o günleri şu şekilde anlatmıştı:

"Hayatımın en çılgın ve komik günleriydi. Hiçbir şey uğruna 4 gün nezarette kaldım. Tanrı bana zafer verdi."

O dönem Karabükspor forması giyen Nijeryalı futbolcu, şike yapmakla suçlanmıştı.