Euro
15.62
0.74%
Dolar
14.07
1.26%
Altın
874.02
0.58%
Borsa
1980
0.50%
Bitcoin
613.364
-0.59%
BTXN Coin
37.13
-1.35%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Yargıtay'dan Galatasaray Adası kararı

    Galatasaray, uzun zamandır süren Galatasaray Adası ile ilgili davanın, işletmecinin tahliyesine karar verilerek sonuçlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yargıtay'dan Galatasaray Adası kararı

    Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Adası işletmecisi arasında süren dava sona erdi.

    Yargıtay, 18 Mart 2021'de yapılan duruşmada mahkemenin verdiği kararı onaylayarak işletmecinin tahliye işlemlerine başlaması gerektiğini duyurdu. Galatasaray, tahliye işleminin ardından adasına kavuşacak.

    Sarı-kırmızılı kulüp, resmi siteden “Ada”let yerini buldu" başlığıyla yaptığı açıklamada, kararın Galatasaray camiasına hayırlı olması dileği paylaşıldı.

    "CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

    Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. "

    Yargıtay dan Galatasaray Adası kararı #1


    İlginizi Çekebilir

    Kiev Belediye Başkanı: Savunmaya hazırlanıyoruz
    Dünya

    Kiev Belediye Başkanı: Savunmaya hazırlanıyoruz

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy'un annesi baya ünlüymüş! Duyan küçük dilini yuttu...
    Medya

    Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy'un annesi baya ünlüymüş! Duyan küçük dilini yuttu...

    Görüş Bildir