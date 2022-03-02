Yargıtay'dan Galatasaray Adası kararı

Galatasaray, uzun zamandır süren Galatasaray Adası ile ilgili davanın, işletmecinin tahliyesine karar verilerek sonuçlandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Adası işletmecisi arasında süren dava sona erdi.

Yargıtay, 18 Mart 2021'de yapılan duruşmada mahkemenin verdiği kararı onaylayarak işletmecinin tahliye işlemlerine başlaması gerektiğini duyurdu. Galatasaray, tahliye işleminin ardından adasına kavuşacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, resmi siteden “Ada”let yerini buldu" başlığıyla yaptığı açıklamada, kararın Galatasaray camiasına hayırlı olması dileği paylaşıldı.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. "