Yaşar Kemal Uğurlu, Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu

Trabzonspor maçında tartışmalı kararlar veren Yaşar Kemal Uğurlu, "Visca'nın penaltısında benim baktığım açıdan Simon Deli itti olarak gördüm. Öbür açıdan ben de görsem vermezdim." dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 3-1 kazanan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde etti.

Ancak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları bir hayli tartışma yarattı.

Konuya dair, TV100'de yorumculuk yapan Deniz Ateş Bitnel'e konuşan Uğurlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Trabzon'a cenaze için gittim"

Yaşar Kemal Uğurlu açıklamasında, "Ben Trabzon'a geçtiğimiz ay cenaze dolayısıyla gittim. Çok sevdiğim bir abimin babasının cenazesine gittim. 29 Mart tarihiydi. Ben Trabzon'a bu hafta gitmişim gibi gösterip beni zan altında bırakan kişiyi gördüğüm yerde bunun hesabını soracağım. Bir de bu insanın tuttuğu oruçlar kabul mu olacak?





"Maç günü oğlum hastaneye kaldırıldı"

Maç günü oğlum hastaneye kaldırıldı. Şu anda da hastanede zaten. Ameliyat olacak. Maç günü maçı geri iade edemezdim. Türk futbolunun ve içinde bulunduğu kaotik ortamın daha fazla tartışmalara sebebiyet vermemesi adına bunu yapamazdım." dedi.

"Penaltıyı öbür açıdan görsem vermezdim"

Ayrıca hakem Uğurlu "Edin Visca'nın penaltısında benim baktığım açıdan Simon Deli itti olarak gördüm. Öbür açıdan ben de görsem vermezdim zaten. VAR da müdahale etmedi. İlk yarının sonuna 6 dakika ekleyip 4 dakikada bitirmemin sebebi de aklımın oğlumda olması." ifadelerini kullandı.