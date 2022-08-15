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    Yasin Kol, Beşiktaş taraftarının tepkisini topladı

    Beşiktaş'ın Alanyaspor'la berabere kaldığı maçta hakem Yasin Kol'un verdiği kararlar tepki topladı.
    • 15.08.2022 - 00:05
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    Yasin Kol, Beşiktaş taraftarının tepkisini topladı

    Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

    Beşiktaş ilk yarısında farka koştuğu Alanyaspor maçında, 37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

    Hakem tepki topladı

    Sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'a tepki gösterdi.

    20 dakikada 3 sarı kart1. dakikada N'Koudou, 15. dakikada Emrecan Uzunhan, 19. dakikada Weghorst'a sarı kart gösteren ve 37. dakikada Emrecan'a ikinci sarıda kırmızı kart gösteren hakem Yasin Kol, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

    Sosyal medyada gündemin zirvesine oturan hakem için binlerce paylaşım yapıldı.

    Yasin Kol, Beşiktaş taraftarının tepkisini topladı #1

    Yasin Kol, Beşiktaş taraftarının tepkisini topladı #2

    Yasin Kol, Beşiktaş taraftarının tepkisini topladı #3


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