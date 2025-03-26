Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbi yönetecek

İHA

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.

Bu derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, kariyerinde ilk kez derbide düdük çalacak.

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BU SEZON 22 MAÇTA GÖREV ALDI

Yasin Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 13, 1. Lig'de 7 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 22 karşılaşmayı yönetti.

Kol ayrıca 8 defa da AVAR'da görevlendirildi.

GALATASARAY'IN 1 MAÇINDA DÜDÜK ÇALDI

37 yaşındaki hakem, bu sezon Galatasaray'ın sadece Alanyaspor maçında düdük çalarken, Beşiktaş karşılaşmalarında yer almadı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI SON OLARAK 2022'DE YÖNETTİ

Yasin Kol, siyah-beyazlıların son olarak 14 Ağustos 2022 tarihinde Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı müsabakada düdük çaldı.