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Yasin Öztekin'in Süper Lig inadı

Yasin Öztekin'in Süper Lig inadı

Bursaspor, Boluspor ve Ankaraspor maçlarında rakip fileleri havalandıran Yasin, olası bir play-off durumunda Samsunspor'un en önemli gol ayaklarından biri olacak.