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    Yasin Öztekin'in Süper Lig inadı

    Bursaspor, Boluspor ve Ankaraspor maçlarında rakip fileleri havalandıran Yasin, olası bir play-off durumunda Samsunspor'un en önemli gol ayaklarından biri olacak.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 16:17
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    Yasin Öztekin'in Süper Lig inadı

    Samsunspor'un devre arasında Süper Lig ekibi Sivasspor'dan renklerine bağladığı Yasin Öztekin, son haftalardaki performansıyla parmak ısırtıyor.

    PERFORMANSI ALKIŞ ALIYOR

    34 yaşındaki kenar oyuncusu, çıktığı son 3 maçta da gol atma başarısını gösterdi. Sırasıyla Bursaspor, Boluspor ve Ankaraspor maçlarında rakip fileleri havalandıran Yasin, olası bir play-off durumunda Samsunspor'un en önemli gol ayaklarından biri olacak.

    Tecrübeli futbolcunun performansının; kırmızı-beyazlı kulüpte alınan kadro dışı kararları, Başkan Yüksel Yıldırım'ın Samsun'a gelişinin ardından artması da dikkatlerden kaçmadı.

    Yasin Öztekin, bu sezon Samsunspor forması altında 15 maça çıktı. Toplamda 1243 dakika süre alan yetenekli oyuncu 6 gol 4 asist kaydetti.

    Yasin Öztekin in Süper Lig inadı #1

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