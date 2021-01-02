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    Yassine Benzia antrenmanlara başladı

    Yassine Benzia antrenmanlara başladı

    Geçirdiği trafik kazası sonucu bir parmağını kaybeden eski Fenerbahçeli Yassine Benzia, 7 ay sonra idmana çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 09:43
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    2018 yılında Fenerbahçe'de 1 sezon kiralık olarak oynayan Yassine Benzia, beklentileri karşılayamayınca Fransa'ya geri dönmüştü.

    Ligue 1 ekibi Dijon ile anlaşan Cezayirli futbolcu, yaklaşık 7 ay önce bir trafik kazası geçirmiş ve elini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

    Yassine Benzia antrenmanlara başladı #1

    PARMAĞI KURTARILAMADI

    Uzun süren tedavinin ardından iyileşen Benzia'nın bir parmağının kurtarılamadığı ortaya çıktı.

    ATEL VE ELDİVEN KULLANACAK

    Aylar sonra idmana çıkan 26 yaşındaki oyuncunun, bir süre özel bir atel ve eldivenle çalışacağı belirtildi.

    Yassine Benzia antrenmanlara başladı #2

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