Yassine Benzia antrenmanlara başladı

Geçirdiği trafik kazası sonucu bir parmağını kaybeden eski Fenerbahçeli Yassine Benzia, 7 ay sonra idmana çıktı.

2018 yılında Fenerbahçe'de 1 sezon kiralık olarak oynayan Yassine Benzia, beklentileri karşılayamayınca Fransa'ya geri dönmüştü.

Ligue 1 ekibi Dijon ile anlaşan Cezayirli futbolcu, yaklaşık 7 ay önce bir trafik kazası geçirmiş ve elini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

PARMAĞI KURTARILAMADI

Uzun süren tedavinin ardından iyileşen Benzia'nın bir parmağının kurtarılamadığı ortaya çıktı.

ATEL VE ELDİVEN KULLANACAK

Aylar sonra idmana çıkan 26 yaşındaki oyuncunun, bir süre özel bir atel ve eldivenle çalışacağı belirtildi.