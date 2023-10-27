Yatabare kardeşler: İlhan Cavcav ile çalışmayı çok isterdik 1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği'nde forma giyen Yatabare kardeşler Mustapha Yatabare (37) ve Sambou Yatabare (34), 1978-2017 yılları arasında görev yapan kırmızı-siyahlı kulübün merhum efsane başkanı İlhan Cavcav dönemine ilişkin, "İlhan Cavcav ile çalışmak çok ama çok isterdim. Daha önce buraya transfer olma imkanım oldu ama kısmet olmadı" dedi.

DHA

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne bu sezon Sivasspor'dan katılan forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ve Fransa'nın Sochaux takımından transfer edilen orta saha oyuncusu Sambou Yatabare kardeşler, ligin 9'uncu haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve kırmızı-siyahlı ekibin 3-0 kazandığı Altay maçında birer gol kaydetti.

Aynı maçta gol sevinci yaşayan ve galibiyette büyük rol oynayan Yatabare kardeşler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"Kardeşimden istediğim pasları alamadığımda kendisine uyarılarda bulunuyorum"

Kardeşi Sambou ile aynı takımda oynamanın çok güzel bir duygu olduğunu ifaden eden Mustapha Yatabare, şunları dedi:

Her zaman kardeşlerin aynı takımda oynamasının mümkün olmadığını biliyoruz. Bizim böyle büyük bir şansımız var ve bunun tadını çıkartıyoruz. 7 yıldır Türkiye'de çeşitli takımlarda oynadım. Konya'da Rıza Çalımbay ile çalıştığım dönemde çok mutluydum. Sivasspor'da da çok mutluydum çünkü çocuklarım orada büyüdü. Şimdi de Gençlerbirliği'nin başarısı için ter döküyorum. Burada da çok mutluyum. Altay maçında kardeşimle beraber 1'er gol attık, çok güzel bir duyguydu. İleriki maçlarda da ikimizden aynı performansı bekliyorum. Kardeşimden istediğim pasları alamadığımda kendisine uyarılarda bulunuyorum.

"İlhan Cavcav ile çalışmak çok ama çok isterdim"

Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav’ı tanıdığını ve Türk futbolu ile Gençlerbirliği camiası için çok önemli bir isim olduğunu belirten Mustapha Yatabare, şu şekilde konuştu:

Burada çok güzel işler yaptı. Biz de burada onun başlattığı işleri devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlhan Cavcav ile çalışmak çok ama çok isterdim. Daha önce buraya transfer olma imkanım oldu ama kısmet olmadı. Bu sene nasip olduğu için ne mutlu bana.

"Seviyemi daha iyi hale getirmeye çalışıyorum"

Sambou Yatabare de küçük kardeş olduğu için abisinin uyarılarını dikkate aldığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Kendimi geliştirip seviyemi daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Maçları izledikten sonra abi-kardeş olarak neleri daha iyi yapabiliriz diye sürekli konuşuyoruz. Son maçta ikimiz de gol attık, bu yüzden çok mutluyum. Biz sadece beraber oynamanın tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Burada güzel hatıralar biriktiriyoruz. Türkiye ve Ankara’da olmaktan çok mutluyum. İlhan Cavcav ile tanışma fırsatım olmadı ama kulüp için yaptığı büyük işleri biliyorum. Bunu devam ettirmek için mücadele ediyoruz. Onun döneminde oynamak çok isterdim.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)