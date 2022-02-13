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    Yattara ilk maçında kazandı

    Yattara ilk maçında kazandı

    Ibrahim Yattara’lı Yeşil Çivril Belediyespor, evinde ağırladığı Denizli Yıldızspor’u 1-0 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 16:44
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    Süper Amatör Lig A Grubu maçında Yeşil Çivril Belediyespor ile Denizli Yıldızspor karşı karşıya geldi. İbrahim Yattara’nın ilk maçına çıkacağı müsabakada taraftarlar stadı tıklım tıklım doldurdu.

    YATTARA'LI YEŞİL ÇİVRİL KAZANDI

    Çekişmeli geçen maçta 58. dakikada Halil Çakır’ın gölüyle Çivril Belediyespor 1-0 öne geçti. Maça 60. dakikada dahil olan 61 numaralı İbrahim Yattara, sergilediği futbolla taraftarlardan ve takım arkadaşlarından tam puan aldı.

    Müsabaka İbrahim Yattara’lı Yeşil Çivril Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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    Yattara ilk maçında kazandı #3

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